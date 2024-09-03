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Северная часть набережной Ижевского пруда остаётся без освещения на неопределённый срок

10:20, 03 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Северная часть набережной Ижевского пруда остаётся без освещения на неопределённый срок
10:20, 03 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#освещение
Фото: ИА «Сусанин»
248
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Фонари здесь находятся в аварийном состоянии. 

Ижевск. Удмуртия. Освещение северной части набережной Ижевского пруда, от пляжа до реки Подборенки, не функционирует, что не сулит ничего хорошего, особенно в тёмные осенние вечера. Как сообщили корреспонденту «Сусанина» в администрации Ижевска, конкретных сроков ремонта аварийных светильников нет. 

Гуляя вечерами по северной набережной Ижевского пруда невозможно обойтись без фонарика, а ходить там в одиночку может быть даже опасно. 

Всё потому, что освещения здесь нет от слова «совсем». В администрации пояснили, что светильники, которые должны проливать свет на тротуар, находятся в аварийном состоянии. 

Их замену рассмотрят только в рамках реконструкции этой части набережной. Конкретных сроков власти не называют.

Одна надежда — на сознательность выпивающих там компаний и то, что никому из них не придёт в голову воспользоваться темнотой для совершения преступлений.

10:20, 03 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
248
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#освещение