Северная часть набережной Ижевского пруда остаётся без освещения на неопределённый срок

Ижевск. Удмуртия. Освещение северной части набережной Ижевского пруда, от пляжа до реки Подборенки, не функционирует, что не сулит ничего хорошего, особенно в тёмные осенние вечера. Как сообщили корреспонденту «Сусанина» в администрации Ижевска, конкретных сроков ремонта аварийных светильников нет.

Гуляя вечерами по северной набережной Ижевского пруда невозможно обойтись без фонарика, а ходить там в одиночку может быть даже опасно.

Всё потому, что освещения здесь нет от слова «совсем». В администрации пояснили, что светильники, которые должны проливать свет на тротуар, находятся в аварийном состоянии.

Их замену рассмотрят только в рамках реконструкции этой части набережной. Конкретных сроков власти не называют.

Одна надежда — на сознательность выпивающих там компаний и то, что никому из них не придёт в голову воспользоваться темнотой для совершения преступлений.