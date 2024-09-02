На трассе «Ижевск-Ува» установят сетчатые заграждения для диких животных

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе на трассе «Ижевск-Ува» планируется установка сетчатых заграждений для диких животных, которые будут препятствовать их выходу на дорогу. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

В настоящий момент идёт поиск подрядчика на выполнение работ. Начальная цена контракта составляет 5,6 млн рублей. Ограждения появятся на идущем через лес участке трассы «Ижевск-Ува», между деревней Подшивалово и селом Советско-Никольское.

Ограждения должны быть установлены до 31 октября 2024 года.

«В прошлом году мы начали работу по установлению защитных сетчатых ограждений на двух дорогах в местах с наибольшей концентрацией ДТП с участием диких животных. Общая протяженность таких ограждений составит порядка 11 км», — отметили в Минприроды Удмуртии.