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На трассе «Ижевск-Ува» установят сетчатые заграждения для диких животных

15:08, 02 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На трассе «Ижевск-Ува» установят сетчатые заграждения для диких животных
15:08, 02 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
94
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#дикие животные\n#дороги
Фото: Донни Рози на Unsplash
94
0

Ограждения появится на лесном участке между селом Советско-Никольское и деревней Подшивалово.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе на трассе «Ижевск-Ува» планируется установка сетчатых заграждений для диких животных, которые будут препятствовать их выходу на дорогу. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. 

В настоящий момент идёт поиск подрядчика на выполнение работ. Начальная цена контракта составляет 5,6 млн рублей. Ограждения появятся на идущем через лес участке трассы «Ижевск-Ува», между деревней Подшивалово и селом Советско-Никольское. 

Ограждения должны быть установлены до 31 октября 2024 года. 

«В прошлом году мы начали работу по установлению защитных сетчатых ограждений на двух дорогах в местах с наибольшей концентрацией ДТП с участием диких животных. Общая протяженность таких ограждений составит порядка 11 км», — отметили в Минприроды Удмуртии.

15:08, 02 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
94
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#дикие животные\n#дороги