Глава Гострудинспекции в Удмуртии: доверяй, но проверяй

Ижевск. Удмуртия. Не все жители Удмуртии внимательно изучают информацию о вакансиях на различных сайтах с предложением работы. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель Государственной инспекции труда в УР Светлана Шекунова.

«Люди иногда, к сожалению, воспринимают на веру все объявления на всевозможных сайтах с вакансиями. Напомню, что единственный сайт, который гарантирует работу — «Работа России». Всё остальное — предложения, которые могут подтвердиться или нет», — рассказала руководитель госоргана.

Недавний случай: дама с высшим образованием нашла объявление с обещанной зарплатой, устроилась к этому работодателю, подписала трудовой договор, где была указана меньшая гарантированная зарплата.

«Через три месяца дама начала писать заявления везде, включая нас: «Сайт обещал мне другую зарплату». И сама же предъявляет нам трудовой договор с меньшей суммой. Хотелось бы обратить внимание людей на формулу доверяй, но проверяй. Необходимо внимательно изучать подписываемые трудовые документы», — отметила Светлана Геннадьевна.

Ещё один аспект, на который она хотела бы обратить внимание граждан, — частные агентства занятости.

«Которые людей нанимают, отправляют, документы не выдают, а потом люди не могут получить ни командировочных, ни вахтовых. Здесь тоже решаемый вопрос. Но это тоже не категория обмана, а неоформление своевременное документов и не подтверждение обещанных надежд», — резюмировала руководитель ведомства.