Ижевские конструкторы представили разработку для борьбы с дронами

Ижевск. Удмуртия. Конструкторско-технологический центр концерна «Калашников» разработал тактическую опору под стрелковое оружие. Ижевские конструкторы выполнили изделия по запросу силовиков, участвующих в СВО. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Новая разработка предназначена для закрепления оружия на поверхности с целью эффективного ведения огня по беспилотникам. Опора представляет собой складную, регулируемую по высоте телескопическую треногу с установленным на ней подвижным верхним станком.

На опору можно поставить один или два пулемёта ПКМ или ПКТ, либо автоматы Калашникова. Разработка длилась не более трёх месяцев. Испытания прошли успешно.