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Ижевские конструкторы представили разработку для борьбы с дронами

14:03, 29 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевские конструкторы представили разработку для борьбы с дронами
14:03, 29 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
124
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#концерн "Калашников"\n#СВО
Фото: концерн "Калашников"
124
0

Специалисты разработали тактическую опору под стрелковое оружие. 

Ижевск. Удмуртия. Конструкторско-технологический центр концерна «Калашников» разработал тактическую опору под стрелковое оружие. Ижевские конструкторы выполнили изделия по запросу силовиков, участвующих в СВО. Об этом сообщает пресс-служба концерна. 

Новая разработка предназначена для закрепления оружия на поверхности с целью эффективного ведения огня по беспилотникам. Опора представляет собой складную, регулируемую по высоте телескопическую треногу с установленным на ней подвижным верхним станком. 

На опору можно поставить один или два пулемёта ПКМ или ПКТ, либо автоматы Калашникова. Разработка длилась не более трёх месяцев. Испытания прошли успешно. 

14:03, 29 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
124
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#концерн "Калашников"\n#СВО