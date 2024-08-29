В одном из домов на улице Карла Маркса в Ижевске выявлено превышение гигиенических нормативов в воде

Ижевск. Удмуртия. Роспотребнадзор потребовал от УК «ВЕСТ-СНАБ» обеспечить качество водопроводной воды в доме №431а на улице Карла Маркса в Ижевске. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, за 2022-2024 года жители дома подали 17 жалоб.

Специалисты взяли 19 проб горячей воды. В лаборатории их исследовали на цветность, мутность, запах и содержание железа. Анализ показал, что водопроводная вода в доме превышает нормы по гигиеническим нормативам. Зафиксировано повышенное содержание железа — в 33 раза, также отмечается повышенная цветность — в 2,5 раза и мутность — в 6 раз.

Управляющей компании выписано 6 предостережений о недопустимости нарушения санитарного законодательства. По 7 обращениям, поданным жителями в 2022 году, Роспотребнадзор обратился с иском об устранении нарушений. Ленинский районный суд иск удовлетворил.

Однако управляющая компания подала апелляцию в Верховный суд Удмуртии, которая пока находится на рассмотрении.

Напомним, ранее Роспотребнадзор взял пробы воды в доме №49 на улице Петрова, где жители жаловались на её плохое качество.