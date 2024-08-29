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Опрос о будущем Удмуртии предлагают пройти местным жителям

09:40, 29 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Опрос о будущем Удмуртии предлагают пройти местным жителям
09:40, 29 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
203
0
#Удмуртия\n#развитие\n#реконструкция\n#образование\n#опросы
Фото: ИА «Сусанин»
203
0

Мнения учтут при разработке стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии предлагают пройти опрос (18+), посвященный проблемам и перспективам развития республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Среди вопросов: какие объекты наиболее важно реконструировать, как привлекать в Удмуртию молодежь, какие направления развития образования являются приоритетными и другие. Мнения местных жителей учтут при разработке стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года.

Все желающие могут пройти опрос по ссылке до 31 августа.

09:40, 29 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
203
0
#Удмуртия\n#развитие\n#реконструкция\n#образование\n#опросы