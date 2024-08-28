В январе-июле 90 жителей Удмуртии заболели «мышиной лихорадкой»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 7 месяцев 2024 года зарегистрировано 90 случаев заражения «мышиной лихорадкой». Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Случаи заболевания острой инфекцией выявлены в Вавожском, Воткинском, Дебесском, Завьяловском, Игринском, Кизнерском, Малопургинском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Якшур-Бодьинском, Шарканском и Можгинском районах. Также заражения зарегистрированы в Ижевске, Можге, Воткинске и Сарапуле.

«Наступление осени, сопровождающееся понижением температуры воздуха и сокращением кормовой базы, способствует миграции мелких мышевидных грызунов в жилые дома и хозяйственные постройки: туда, где люди хранят запасы овощей, сена, зерна», — рассказали в Роспотребнадзоре.