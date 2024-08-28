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В январе-июле 90 жителей Удмуртии заболели «мышиной лихорадкой»

16:45, 28 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В январе-июле 90 жителей Удмуртии заболели «мышиной лихорадкой»
16:45, 28 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мышиная лихорадка
Фото: Ника Фьюингса на Unsplash
34
0

Случаи заражения зафиксированы на 14 административных территориях.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 7 месяцев 2024 года зарегистрировано 90 случаев заражения «мышиной лихорадкой». Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. 

Случаи заболевания острой инфекцией выявлены в Вавожском, Воткинском, Дебесском, Завьяловском, Игринском, Кизнерском, Малопургинском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Якшур-Бодьинском, Шарканском и Можгинском районах. Также заражения зарегистрированы в Ижевске, Можге, Воткинске и Сарапуле. 

«Наступление осени, сопровождающееся понижением температуры воздуха и сокращением кормовой базы, способствует миграции мелких мышевидных грызунов в жилые дома и хозяйственные постройки: туда, где люди хранят запасы овощей, сена, зерна», — рассказали в Роспотребнадзоре. 

16:45, 28 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мышиная лихорадка