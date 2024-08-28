Мошенники под видом сотрудников ФСБ толкают жителей Удмуртии на противоправные действия

Ижевск. Удмуртия. Управление ФСБ по Удмуртии предупреждает граждан об активизации мошенников, действующих под видом сотрудников госбезопасности. Злоумышленники толкают граждан на совершение противоправных действий или похищают их сбережения. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Мошенники действуют под предлогом оказания гражданами содействия ФСБ. Злоумышленники подделывают телефонные номера, устанавливают связь с жертвой через мессенджеры. От человека требуют помочь в проведении специальной операции, например передать какую-либо информацию или перевести деньги. В итоге потерпевшие, доверившись злоумышленникам, совершают противоправные действия или лишаются сбережений.

Для пущей достоверности мошенники высылают фото поддельных удостоверений сотрудников ФСБ, либо отправляют на почту бумажную повестку с поддельными печатями и вымышленными данными сотрудников.

В ФСБ напоминают, что сотрудники госбезопасности не присылают снимки своих удостоверений, не заинтересованы в использовании средств граждан, не привлекают людей к участию в оперативно-разыскных мероприятиях без их письменного согласия.