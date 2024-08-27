Уполномоченный по правам человека в Удмуртии решил создать Молодёжный совет

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии объявили о формировании Молодёжного совета при Уполномоченном по правам человека в республике. Об этом сообщается в соцсетях аппарата омбудсмена.

Отмечается, что совет создаётся с целью подготовки предложений по реализации молодёжной политики в республике и привлечения молодых граждан к правозащитной деятельности. Членом совета может стать гражданин России в возрасте от 18 до 35 лет.

Выдвижение кандидатов осуществляется уполномоченным, органами государственной власти, органами местного самоуправления, молодёжными, студенческими и иными общественными объединениями, образовательными организациями, расположенными на территории Удмуртии, а также путём самовыдвижения. Выдвижение производится путем уведомления об этом уполномоченного.

Документы для кандидатов (анкета, согласие на обработку персональных данных, положение о совете) размещены на сайте по ссылке.

Приём заявок осуществляется по электронной почте: mail@upl.udmr.ru до 1 октября 2024 года.

По всем вопросам можно обращаться к руководителю аппарата уполномоченного Алексею Николаевичу Мелентьеву или помощнику уполномоченного Вере Владимировне Павловой по телефону 8 (3412) 91-31-21.