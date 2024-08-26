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В технопарке Глазовского университета напечатали «краборезки» для плетения маскировочных сетей

12:33, 26 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В технопарке Глазовского университета напечатали «краборезки» для плетения маскировочных сетей
12:33, 26 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазов\n#Удмуртия\n#волонтёры\n#ГИПУ имени Короленко
Фото: vk.com (Янина Чиговская-Назарова)
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Устройства помогут волонтёрам быстрее нарезать ленты.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском инженерно-педагогическом университете имени В. Короленко изготовили специальные устройства, которые помогут быстрее плести маскировочные сети. Об этом сообщается в группе вуза в соцсети «ВКонтакте». 

Супруги Зилим Арсагов и Ольга Черенева с началом СВО занялись плетением маскировочных сетей и организовали в городе несколько точек, в том числе в Короленковском университете. 

«Существует много видов плетения сетей. Наиболее простой, по словам волонтеров, когда на основу привязываются ленты-крабы. Но нарезка этих лент — трудоемкий и долгий процесс. Значительно ускорить его помогают специальные устройства — «краборезки». Их нигде не продают, можно изготовить только собственными силами. Зилим и Ольга обратились за помощью в вуз», — пояснила ректор ГИПУ имени В. Г. Короленко Янина Чиговская-Назарова.

В результате специалист технопарка ГИПУ Егор Каюров напечатал приспособления на 3D-принтере. «Краборезки» уже передали волонтёрам. 

12:33, 26 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
55
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#волонтёры\n#ГИПУ имени Короленко