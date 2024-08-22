Ижевские ударные беспилотники применяются в обороне Курской области 

Ижевск. Удмуртия. Управляемые барражирующие боеприпасы «КУБ» ижевского производства громят технику ВСУ, вторгшуюся на территорию Курской области. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

В настоящий момент концерн выполнил опережающую отгрузку «КУБов» по контрактам текущего года. В действующую армию отправлен существенно завышенный объём боеприпасов.

«С каждым годом мы наращиваем производство этих изделий, потому что они востребованы и регулярно показывают свою эффективность в зоне боевых действий. Так, в районе боестолкновений в Курской области «КУБы» активно применяют против вражеской военной техники», — сказал президент концерна Алан Лушников.