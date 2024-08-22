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Ижевские ударные беспилотники применяются в обороне Курской области 

17:45, 22 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевские ударные беспилотники применяются в обороне Курской области 
17:45, 22 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#БПЛА\n#СВО
Фото: Концерн "Калашников"
105
0

Концерн «Калашников» превысил план поставок в армию барражирующих боеприпасов этого типа.

Ижевск. Удмуртия. Управляемые барражирующие боеприпасы «КУБ» ижевского производства громят технику ВСУ, вторгшуюся на территорию Курской области. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

В настоящий момент концерн выполнил опережающую отгрузку «КУБов» по контрактам текущего года. В действующую армию отправлен существенно завышенный объём боеприпасов. 

«С каждым годом мы наращиваем производство этих изделий, потому что они востребованы и регулярно показывают свою эффективность в зоне боевых действий. Так, в районе боестолкновений в Курской области «КУБы» активно применяют против вражеской военной техники», — сказал президент концерна Алан Лушников.

17:45, 22 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
105
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#БПЛА\n#СВО