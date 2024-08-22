Индексация коммунальных тарифов повлияла на ускорение инфляции в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В июле годовая инфляция в Удмуртии ускорилась до 9,4%. На это повлияла как индексация коммунальных тарифов, так и перенос производителями непродовольственных товаров возросших затрат в цены на свою продукцию. Данные опубликовало Отделение — Национального банка по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центробанка России.

Рост цен на мебель и строительные товары был выше, чем в июне.

С другой стороны, прирост цен на продовольствие снизился с 10,7% в июне до 10,3% в июле. Это произошло из-за укрепления рубля, а также расширения предложения некоторых товаров. Кроме того, снизились траты поставщиков на покупку зарубежных фруктов. Отмечается снижение цен на лимоны и апельсины, а также замедлилось подорожание груш и винограда.

Также в Удмуртии увеличилось предложение яиц за счёт импортных поставок и рост производства на птицефабриках. Вместе с этим замедлилось подорожание яиц.

Напомним, в конце 2023 года цены на яйца выросли в среднем до 119 рублей за десяток.