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Индексация коммунальных тарифов повлияла на ускорение инфляции в Удмуртии

10:00, 22 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Индексация коммунальных тарифов повлияла на ускорение инфляции в Удмуртии
10:00, 22 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
86
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#цены\n#инфляция
Фото: ИА «Сусанин»
86
0

При этом прирост цен на продовольствие снизился. 

Ижевск. Удмуртия. В июле годовая инфляция в Удмуртии ускорилась до 9,4%. На это повлияла как индексация коммунальных тарифов, так и перенос производителями непродовольственных товаров возросших затрат в цены на свою продукцию. Данные опубликовало Отделение — Национального банка по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центробанка России.

Рост цен на мебель и строительные товары был выше, чем в июне. 

С другой стороны, прирост цен на продовольствие снизился с 10,7% в июне до 10,3% в июле. Это произошло из-за укрепления рубля, а также расширения предложения некоторых товаров. Кроме того, снизились траты поставщиков на покупку зарубежных фруктов. Отмечается снижение цен на лимоны и апельсины, а также замедлилось подорожание груш и винограда. 

Также в Удмуртии увеличилось предложение яиц за счёт импортных поставок и рост производства на птицефабриках. Вместе с этим замедлилось подорожание яиц. 

Напомним, в конце 2023 года цены на яйца выросли в среднем до 119 рублей за десяток.

10:00, 22 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
86
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#цены\n#инфляция