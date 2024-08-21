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В Ижевске погибла пожилая женщина, переходившая дорогу в неположенном месте

17:25, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске погибла пожилая женщина, переходившая дорогу в неположенном месте
17:25, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
381
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель людей
Фото: Госавтоинспекция УР
381
0

Трагедия произошла у кругового перекрёстка улиц 9 Января и Ворошилова. 

Ижевск. Удмуртия. Пожилая женщина погибла в результате наезда автомобиля в Ижевске. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

В утренние часы 18 августа 74-летняя женщина, не дойдя 100 метров до зебры, решила перебежать дорогу. В результате её сбил автомобиль, за рулём которого находился 68-летний мужчина. Пенсионерку с травмами доставили в больницу. 21 августа от полученных травм пострадавшая скончалась. 

«Помните, переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин, убедившись, что водители транспортных средств видят и пропускают вас. Ваши необдуманные действия могут привести к трагедии», — предостерегают инспекторы. 

17:25, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
381
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель людей