В Ижевске погибла пожилая женщина, переходившая дорогу в неположенном месте

Ижевск. Удмуртия. Пожилая женщина погибла в результате наезда автомобиля в Ижевске. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

В утренние часы 18 августа 74-летняя женщина, не дойдя 100 метров до зебры, решила перебежать дорогу. В результате её сбил автомобиль, за рулём которого находился 68-летний мужчина. Пенсионерку с травмами доставили в больницу. 21 августа от полученных травм пострадавшая скончалась.

«Помните, переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин, убедившись, что водители транспортных средств видят и пропускают вас. Ваши необдуманные действия могут привести к трагедии», — предостерегают инспекторы.