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За убийство предпринимателя ревнивец из Завьяловского района проведёт 10 лет в колонии

17:15, 21 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За убийство предпринимателя ревнивец из Завьяловского района проведёт 10 лет в колонии
17:15, 21 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
224
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#суд\n#убийство
Фото: unsplash.com (Patrick Hendry)
224
0

Потерпевшей стороне выплатят компенсацию в 5 млн рублей.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии осудили жителя Завьяловского, который из-за ревности к супруге застрелил предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. 

Напомним, что инцидент случился 4 августа 2023 года. Осужденный появился на производственной базе в деревне Шабердино Завьяловского района со своим охотничьим карабином. На предприятии работала супруга мужчины, которую он ревновал к директору базы — 34-летнему жителю Казани. Не справившись со своими чувствами, мужчина дважды выстрелил в директора из карабина. Потерпевший скончался на месте. 

По версии следствия, подсудимый был пьян

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»). Суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также судья удовлетворил иск потерпевшей стороны, которой будет выплачено 5 млн рублей. 

17:15, 21 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
224
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#суд\n#убийство