За убийство предпринимателя ревнивец из Завьяловского района проведёт 10 лет в колонии

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии осудили жителя Завьяловского, который из-за ревности к супруге застрелил предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Напомним, что инцидент случился 4 августа 2023 года. Осужденный появился на производственной базе в деревне Шабердино Завьяловского района со своим охотничьим карабином. На предприятии работала супруга мужчины, которую он ревновал к директору базы — 34-летнему жителю Казани. Не справившись со своими чувствами, мужчина дважды выстрелил в директора из карабина. Потерпевший скончался на месте.

По версии следствия, подсудимый был пьян.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»). Суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также судья удовлетворил иск потерпевшей стороны, которой будет выплачено 5 млн рублей.