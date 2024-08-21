Строительство школы в удмуртской деревне Пычанки завершится к зиме

Завьялово. Удмуртия. И. о. председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова рассказала о ходе строительства школы в деревне Пычанки Завьяловского района. По её словам, здание готово на 80% и к зиме с объекта уже должны уйти строители. Напомним, в июле готовность школы составляла 77%.

На данный момент строители завершили устройство дренажа, канализации, теплотрассы и монтаж внутренних инженерных сетей. Проводится установка вентфасада, благоустраивается прилегающая территория. Большая часть ещё невыполненных работ относится к отделке помещений.

Строительство должно завершиться к зиме.

«А еще мы школу очень ждем, потому что пока ребята учатся в других школах Завьяловского района с серьезным перегрузом. А это значит, что мы не можем начать капремонты в таких школах - детей распределить будет просто некуда», — написала Абрамова.