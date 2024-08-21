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Строительство школы в удмуртской деревне Пычанки завершится к зиме

11:20, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Строительство школы в удмуртской деревне Пычанки завершится к зиме
11:20, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#школа в Пычанках
Фото: Константин Русинов
182
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Здание готово на 80%.

Завьялово. Удмуртия. И. о. председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова рассказала о ходе строительства школы в деревне Пычанки Завьяловского района. По её словам, здание готово на 80% и к зиме с объекта уже должны уйти строители. Напомним, в июле готовность школы составляла 77%

На данный момент строители завершили устройство дренажа, канализации, теплотрассы и монтаж внутренних инженерных сетей. Проводится установка вентфасада, благоустраивается прилегающая территория. Большая часть ещё невыполненных работ относится к отделке помещений. 

Строительство должно завершиться к зиме.

«А еще мы школу очень ждем, потому что пока ребята учатся в других школах Завьяловского района с серьезным перегрузом. А это значит, что мы не можем начать капремонты в таких школах - детей распределить будет просто некуда», — написала Абрамова.

11:20, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
182
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#школа в Пычанках