В Ижевске начат приём необходимых вещей для переселенцев из Курской области

Ижевск. Удмуртия. Вскоре в Удмуртию прибудут переселенцы из Курской области, покинувшие свои дома в результате вторжения Украины на территорию России. Начат сбор необходимых вещей. Об этом сообщил помощник депутата Госдумы Олега Гарина по работе в Удмуртии Александр Головин.

В списке необходимых вещей: бытовая техника, раскладушки с матрасами, одежда, обувь, а также техника для дистанционного обучения школьников.

«Люди покидали свои дома спешно, поэтому им требуются вещи первой необходимости, детям к 1 сентября нужна техника для дистанционного обучения. ПВР нужно оборудовать для комфортного проживания. Давайте объединим усилия и поможем, кто чем может. Встретим наших соотечественников в Ижевске достойно», — написал Головин.

Предметы из списка можно принести в Штаб общественной поддержки на улице. Наговицына, 9.