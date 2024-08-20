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В Ижевске начат приём необходимых вещей для переселенцев из Курской области

13:49, 20 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске начат приём необходимых вещей для переселенцев из Курской области
13:49, 20 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Курская область\n#переселенцы\n#помощь\n#вторжение Украины
Фото: ИА «Сусанин»
62
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Среди прочего необходима техника для дистанционного обучения школьников.

Ижевск. Удмуртия. Вскоре в Удмуртию прибудут переселенцы из Курской области, покинувшие свои дома в результате вторжения Украины на территорию России. Начат сбор необходимых вещей. Об этом сообщил помощник депутата Госдумы Олега Гарина по работе в Удмуртии Александр Головин.

В списке необходимых вещей: бытовая техника, раскладушки с матрасами, одежда, обувь, а также техника для дистанционного обучения школьников.

«Люди покидали свои дома спешно, поэтому им требуются вещи первой необходимости, детям к 1 сентября нужна техника для дистанционного обучения. ПВР нужно оборудовать для комфортного проживания. Давайте объединим усилия и поможем, кто чем может. Встретим наших соотечественников в Ижевске достойно», — написал Головин.

Предметы из списка можно принести в Штаб общественной поддержки на улице. Наговицына, 9.

13:49, 20 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Курская область\n#переселенцы\n#помощь\n#вторжение Украины