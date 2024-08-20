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Пятнадцать человек поднимутся на гору Чекерил вместе с пожарными Удмуртии в их полном обмундировании

13:00, 20 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Пятнадцать человек поднимутся на гору Чекерил вместе с пожарными Удмуртии в их полном обмундировании
13:00, 20 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#Завьялово\n#МЧС\n#пожарные
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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Впервые в рамках «Чекерильского подъема» себя испытают и девушки.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии в «Чекерильском подъеме» помимо сотрудников МЧС примут участие 15 человек (18+). Об этом на встрече с журналистами рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Удмуртии Роман Щетников.

Ежегодное соревнование сотрудников МЧС Удмуртии пройдёт в спорткомплексе «Чекерил» 24 августа. Комментаторам, которые решили, что это легко, предложили самостоятельно покорить гору в спецформе. Желание выразили жители Удмуртии, Пермского края и Татарстана, но они не будут участвовать в соревнованиях профессиональных команд. 

Отмечается, что впервые в рамках этого состязания на Чекерил поднимутся девушки.  

13:00, 20 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
102
0
#Удмуртия\n#Завьялово\n#МЧС\n#пожарные