Пятнадцать человек поднимутся на гору Чекерил вместе с пожарными Удмуртии в их полном обмундировании

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии в «Чекерильском подъеме» помимо сотрудников МЧС примут участие 15 человек (18+). Об этом на встрече с журналистами рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Удмуртии Роман Щетников.

Ежегодное соревнование сотрудников МЧС Удмуртии пройдёт в спорткомплексе «Чекерил» 24 августа. Комментаторам, которые решили, что это легко, предложили самостоятельно покорить гору в спецформе. Желание выразили жители Удмуртии, Пермского края и Татарстана, но они не будут участвовать в соревнованиях профессиональных команд.

Отмечается, что впервые в рамках этого состязания на Чекерил поднимутся девушки.