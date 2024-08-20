В Ижевске готовят к сносу старинный дом с революционной историей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске готовят к сносу старинный деревянный дом на улице Красной. Здесь в годы революции 1905-1907 годов работала нелегальная библиотека, организованная ижевскими социал-демократами.

Дом №115 на улице Красной был построен в конце XIX века семьёй Елизаровых. По воспоминаниям члена первого ижевского социал-демократического кружка, рабочего Евгения Горбунова, нелегальная библиотека располагалась на верхнем этаже дома.

«Каждый день ее посещали десятки рабочих. Мы приходили сюда, чтобы почитать газеты, журналы, взять политическую книгу или брошюру. Здесь же слушали лекции», — писал Горбунов в воспоминаниях, опубликованных в «Удмуртской правде» 21 декабря 1955 года.

Сейчас дом расселён и готовится к сносу.

Напомним, в октябре 2023 года был снесён стоящий рядом старинный полукаменный дом.