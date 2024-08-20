Ижевск. Удмуртия. С 1 октября многодетные семьи в Удмуртии смогут оформить цифровое удостоверение многодетной семьи. Об этом сообщает Аппарат уполномоченного по правам человека УР.

«Цифровое удостоверение упростит саму процедуру подтверждения права на получение льгот. Электронные форматы документов более удобны: если бумажное удостоверение, как правило, получают родители, то цифровым смогут пользоваться и взрослые, и дети одновременно. QR-код можно сохранить в телефоне и демонстрировать при необходимости. При этом семья по-прежнему может оформить и бумажное удостоверение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие проекты постановления правительства и приказа Минтруда России проходят общественное обсуждение. Отработка порядка формирования и использования цифрового удостоверения для подтверждения статуса многодетной семьи при получении мер поддержки продлится три месяца — с октября по декабрь 2024 года.

На данный момент в Удмуртии проживает более 27 тысяч многодетных семей.