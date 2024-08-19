Начальников двух отделов «Удмуртнефти» отправили под домашний арест

Ижевск. Удмуртия. Первомайский райсуд Ижевска отправил под домашний арест двух начальников отделов ПАО «Удмуртнефть имени В. И. Кудинова». Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии, их обвиняют в совершении коммерческого подкупа.

По версии следствия, 38-летний начальник отдела текущего и капитального ремонта скважин, а также 39-летний начальник отдела сектора планирования и анализа текущего и капитального ремонта скважин более трёх лет получали взятки в общей сложности на 600 с лишним тысяч рублей от представителя организации-подрядчика за совершение в интересах последнего незаконных действий, входящих в их непосредственные служебные полномочия.

Совершение действий обвиняемыми повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам «Удмуртнефти», а также интересам граждан и иных организаций, их преступная деятельность пресечена, а задержание осуществлено в августе 2024 года сотрудниками УФСБ России по УР.

В судебном заседании сторона защиты просила избрать в отношении обвиняемых иную, не связанную с изоляцией от общества меру пресечения.

Суд всё же отправил фигурантов под домашний арест на 2 месяца, до 14 октября 2024 года.