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В Воткинске пьяный водитель попал в ДТП, уходя от полицейской погони

15:20, 19 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске пьяный водитель попал в ДТП, уходя от полицейской погони
15:20, 19 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
792
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#погоня
Фото: ИА «Сусанин»
792
0

Лихач успел доехать до 21-км трассы «Воткинск-Чайковский».

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске нетрезвый водитель пытался уйти от преследования полиции. Лихача остановило дорожное ограждение. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртия.

Около полуночи 18 августа очевидцы сообщили полиции о сильно пьяном мужчине, который сел за руль иномарки «Haval» и уехал в неизвестном направлении. Автомобиль удалось обнаружить на Набережной. Водитель требования полицейских остановиться проигнорировал и попытался скрыться.

На 21-м километре трассы «Воткинск-Чайковский» лихач не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. За рулём оказался пьяный 50-летний мужчина. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

15:20, 19 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
792
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#погоня