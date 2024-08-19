В Воткинске пьяный водитель попал в ДТП, уходя от полицейской погони

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске нетрезвый водитель пытался уйти от преследования полиции. Лихача остановило дорожное ограждение. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртия.

Около полуночи 18 августа очевидцы сообщили полиции о сильно пьяном мужчине, который сел за руль иномарки «Haval» и уехал в неизвестном направлении. Автомобиль удалось обнаружить на Набережной. Водитель требования полицейских остановиться проигнорировал и попытался скрыться.

На 21-м километре трассы «Воткинск-Чайковский» лихач не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. За рулём оказался пьяный 50-летний мужчина. От прохождения медосвидетельствования он отказался.