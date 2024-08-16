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«Сусанину» рассказали о «противостоянии» двух всероссийских конкурсов красоты

14:20, 16 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
«Сусанину» рассказали о «противостоянии» двух всероссийских конкурсов красоты
14:20, 16 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#вселенная\n#конкурс красоты
Фото: Kandinsky 3.1
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«Королева Руси» и «Королева России» готовятся к правовому противостоянию.

Ижевск. Удмуртия. Неоднозначная история вокруг конкурса красоты «Королева Руси», победу в котором одержала ижевчанка Юлия Казакова, продолжается. О некоторых нюансах событий рассказала «Сусанину» региональный директор конкурсов «Мисс и миссис ПФО», «Миссис Удмуртия» и «Мини мисс Удмуртия» Ксения Балобанова.

Напомним, ранее в соцсетях национального конкурса красоты «Королева России» разместили сообщение, что «Королева Руси» — конкурс ненастоящий и его титулы не имеют юридической силы. 

«Нам не хотелось залезать в грязь, но ситуация набирает обороты. Проект «Королева Руси» выживают конкуренты. На протяжении всех конкурсных дней организаторы подвергались шантажу и угрозам. Были приглашены представители ЧОП для безопасности участниц и организаторов. Позже был размещён вброс, чтобы развить скандал», — отметила собеседница.

Говоря же о потенциальном участии ижевчанки в международном конкурсе, она пояснила, что организаторы «Миссис Вселенная» заключают договоры с национальными директорами конкурсов во всем мире. И у «Королевы Руси» тоже есть договор с «Миссис Вселенная». А потому победительница из Ижевска, если захочет, тоже может поехать на этот международный конкурс красоты.

14:20, 16 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
100
0
#Ижевск\n#вселенная\n#конкурс красоты