«Сусанину» рассказали о «противостоянии» двух всероссийских конкурсов красоты

Ижевск. Удмуртия. Неоднозначная история вокруг конкурса красоты «Королева Руси», победу в котором одержала ижевчанка Юлия Казакова, продолжается. О некоторых нюансах событий рассказала «Сусанину» региональный директор конкурсов «Мисс и миссис ПФО», «Миссис Удмуртия» и «Мини мисс Удмуртия» Ксения Балобанова.

Напомним, ранее в соцсетях национального конкурса красоты «Королева России» разместили сообщение, что «Королева Руси» — конкурс ненастоящий и его титулы не имеют юридической силы.

«Нам не хотелось залезать в грязь, но ситуация набирает обороты. Проект «Королева Руси» выживают конкуренты. На протяжении всех конкурсных дней организаторы подвергались шантажу и угрозам. Были приглашены представители ЧОП для безопасности участниц и организаторов. Позже был размещён вброс, чтобы развить скандал», — отметила собеседница.

Говоря же о потенциальном участии ижевчанки в международном конкурсе, она пояснила, что организаторы «Миссис Вселенная» заключают договоры с национальными директорами конкурсов во всем мире. И у «Королевы Руси» тоже есть договор с «Миссис Вселенная». А потому победительница из Ижевска, если захочет, тоже может поехать на этот международный конкурс красоты.