Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

На Воткинском заводе рассказали о состоянии законсервированного Николаевского корпуса

13:40, 16 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На Воткинском заводе рассказали о состоянии законсервированного Николаевского корпуса
13:40, 16 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
207
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#история
Фото: Воткинский завод
207
0

Здание построено в 1832 году. 

Воткинск. Удмуртия. Состояние старинного Николаевского корпуса Воткинского завода поддерживается ремонтом. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. 

Корпус был построен в 1832 году по проекту архитектора Василия Петенкина. Здесь находился рабочий кабинет горного начальника Ильи Чайковского, отца великого русского композитора. Уже несколько лет здание находится на консервации. 

Внутри поддерживается необходимая температура, пожарная сигнализация находится в исправном состоянии. Специалисты по реставрации постепенно проводят ремонт помещений. 

13:40, 16 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
207
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#история