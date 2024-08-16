На Воткинском заводе рассказали о состоянии законсервированного Николаевского корпуса

Воткинск. Удмуртия. Состояние старинного Николаевского корпуса Воткинского завода поддерживается ремонтом. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Корпус был построен в 1832 году по проекту архитектора Василия Петенкина. Здесь находился рабочий кабинет горного начальника Ильи Чайковского, отца великого русского композитора. Уже несколько лет здание находится на консервации.

Внутри поддерживается необходимая температура, пожарная сигнализация находится в исправном состоянии. Специалисты по реставрации постепенно проводят ремонт помещений.