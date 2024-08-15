Вернувшись из зоны СВО, ижевчанин выплатил долг на сумму около 4 миллионов рублей

Ижевск. Удмуртия. Участник спецоперации из Ижевска во время отпуска выплатил большой долг. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

В отношении мужчины в Индустриальном районном отделении судебных приставов Ижевска находилось 45 исполнительных производств. Горожанин накопил задолженности по налоговым, коммунальным и кредитным платежам.

Когда мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ и уехал в зону СВО, то воспользовался правом на приостановление исполнительных производств. Приехав в Ижевск, во время отпуска боец оплатил все долги, сумма которых составила около 4 млн рублей. Все деньги перечислены взыскателям, исполнительные производства окончены.