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Вернувшись из зоны СВО, ижевчанин выплатил долг на сумму около 4 миллионов рублей

14:20, 15 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Вернувшись из зоны СВО, ижевчанин выплатил долг на сумму около 4 миллионов рублей
14:20, 15 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
295
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#долги\n#СВО
Фото: unsplash.com (Андрей Сизов)
295
0

Ранее мужчина имел задолженности по налоговым, коммунальным и кредитным платежам.

Ижевск. Удмуртия. Участник спецоперации из Ижевска во время отпуска выплатил большой долг. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии. 

В отношении мужчины в Индустриальном районном отделении судебных приставов Ижевска находилось 45 исполнительных производств. Горожанин накопил задолженности по налоговым, коммунальным и кредитным платежам. 

Когда мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ и уехал в зону СВО, то воспользовался правом на приостановление исполнительных производств. Приехав в Ижевск, во время отпуска боец оплатил все долги, сумма которых составила около 4 млн рублей. Все деньги перечислены взыскателям, исполнительные производства окончены. 

14:20, 15 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
295
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#долги\n#СВО