Мебельные предприятия Удмуртии по итогам июня отгрузили продукцию на 5,9 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. Мебельные предприятия Удмуртии в июне показали внушительный рост индекса промышленного производства. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв.

Всего за первый месяц лета удмуртские производители мебели отгрузили продукцию на сумму 5,9 млрд рублей. Индекс промышленности отрасли составил 111,8%. По словам Лашкарёва, отечественные предприятия полностью удовлетворяют спрос внутреннего рынка после ухода иностранных производителей.