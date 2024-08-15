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Мебельные предприятия Удмуртии по итогам июня отгрузили продукцию на 5,9 млрд рублей

12:45, 15 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Мебельные предприятия Удмуртии по итогам июня отгрузили продукцию на 5,9 млрд рублей
12:45, 15 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
103
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мебель\n#производство
Фото: Pickawood на Unsplash
103
0

Индекс промышленности отрасли оставил 111,8%.

Ижевск. Удмуртия. Мебельные предприятия Удмуртии в июне показали внушительный рост индекса промышленного производства. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв. 

Всего за первый месяц лета удмуртские производители мебели отгрузили продукцию на сумму 5,9 млрд рублей. Индекс промышленности отрасли составил 111,8%. По словам Лашкарёва, отечественные предприятия полностью удовлетворяют спрос внутреннего рынка после ухода иностранных производителей.

12:45, 15 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
103
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мебель\n#производство