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Жительницу Удмуртии планируют через суд обязать отдать на убой двух инфицированных лейкозом коров

16:55, 14 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жительницу Удмуртии планируют через суд обязать отдать на убой двух инфицированных лейкозом коров
16:55, 14 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
88
0
#Можга\n#Удмуртия\n#коровы\n#болезни животных
Фото: Леона Эфраима на Unsplash
88
0

С мая в деревне Нижний Вишур Можгинского района действует карантин.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе рассмотрят уголовное дело о наложении обязанности на жительницу деревни Нижний Вишур сдать на убой двух коров, инфицированных лейкозом. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

В мае текущего года в Нижнем Вишуре ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота. По результатам анализов, у части животных обнаружено данное заболевание. Одна из жительниц до сих пор не сдала двух заражённых коров на убой и не провела дезинфекцию помещений. В добавок ко всему, с июня больные животные пасутся в общем стаде. 

Управление Россельхознадзора указало в иске, что действия жительницы деревни являются нарушением правил борьбы с особо опасными болезнями животных. 

Суд на данный момент запретил женщине пасти больных коров вместе со здоровыми. Заражённых животных обязали изолировать. 

Пока в деле объявили перерыв до 19 августа. 

16:55, 14 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
88
0
#Можга\n#Удмуртия\n#коровы\n#болезни животных