Жительницу Удмуртии планируют через суд обязать отдать на убой двух инфицированных лейкозом коров

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе рассмотрят уголовное дело о наложении обязанности на жительницу деревни Нижний Вишур сдать на убой двух коров, инфицированных лейкозом. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

В мае текущего года в Нижнем Вишуре ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота. По результатам анализов, у части животных обнаружено данное заболевание. Одна из жительниц до сих пор не сдала двух заражённых коров на убой и не провела дезинфекцию помещений. В добавок ко всему, с июня больные животные пасутся в общем стаде.

Управление Россельхознадзора указало в иске, что действия жительницы деревни являются нарушением правил борьбы с особо опасными болезнями животных.

Суд на данный момент запретил женщине пасти больных коров вместе со здоровыми. Заражённых животных обязали изолировать.

Пока в деле объявили перерыв до 19 августа.