Ставшая «Королевой Руси» ижевчанка может не поехать на «Миссис Вселенную»

Ижевск. Удмуртия. В ряде СМИ и соцсетях в Удмуртии появилась информация, что ижевчанка Юлия Казакова одержала победу в всероссийском конкурсе красоты «Королева Руси». По мнению авторов публикаций, красавице предстоит представить Россию на международном конкурсе «Миссис Вселенная» (18+).

Однако сам конкурс «Королева Руси» может оказаться «ненастоящим». Много лет в стране проводится национальный конкурс красоты «Королева России». В их официальных соцсетях размещено следующее объявление.

«9 августа в Санкт-Петербурге прошёл конкурс якобы Королева Руси. На самом деле к названию данного конкурса организаторы не имеют никакого отношения. Все титулы являются выдуманными, организаторы якобы этого всероссийского шоу клоунов, умудрились втереться в доверие и набрали каких-то непонятных мадам-участниц данного шоу, которые стали жертвой аферистов и заплатили оргвзнос по 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на даму-руководителя и организатора конкурса подано заявление в Главное управление БЭП по Санкт-Петербургу и возбуждено уголовное дело за нанесение материального ущерба в особо крупном размере.

«Внимание! Все титулы <…> не имеют юридической силы. Девушки, вас просто развели на деньги!», — с сожалением отметили в сообществе «Королева России».

Напомним, что 11 августа в Москве завершился национальный конкурс красоты для замужних женщин «Миссис Россия – 2024». Корону завоевала 40-летняя жительница Санкт-Петербурга Людмила Рожнева – мать троих детей и предпринимательница.