Ольга Абрамова: чтобы Удмуртия стала «мозгом» производства БПЛА, нужна фундаментальная наука

Ижевск. Удмуртия. В текущем учебном году в учебные заведения Удмуртии ожидается набор 300 абитуриентов на специальности, связанные с созданием беспилотных авиасистем. Об этом журналистам сообщила и. о. председателя правительства УР Ольга Абрамова.

В Удмуртии ведётся работа по созданию научно-производственного центра БПЛА, резидентами которого могут стать 15 компаний. Этот процесс идёт в рамках национального проекта по развитию беспилотных авиасистем.

Удмуртия в первую очередь будет специализировать на производстве двигателей внутреннего сгорания, электродвигателях, выпуске комплектующих и сборке беспилотников. В будущем планируется, что специализация региона расширится. В текущем году ожидается набор порядка 300 абитуриентов на разные специальности», — сообщила Ольга Абрамова.

Также отмечается, что в Ижевском индустриальном техникуме уже сформировался конкурс: при 25 местах подано 140 заявок.

Кадровая подготовка идёт в двух направлениях. Первое — всё, что касается производства и эксплуатации, второе — более наукоёмкие специальности, связанные с работой искусственного интеллекта и управления. Абрамова отметила, что по России из всех занятых в отрасли разработчиками программного обеспечения являются лишь 30% специалистов.

«Нам бы очень хотелось, чтобы Удмуртия стала «мозгом» производства БПЛА, но для этого нужна фундаментальная наука. У нас есть УРО РАН и мы рассчитываем на их компетенции. Ну и конечно практико-ориентированная наука, которая позволит нам стать «мозгом. Для нас это ключевое направление», — отметила Абрамова.

Всего в Удмуртии на сегодняшний день в области создания и развития БПЛА занято около 3 тыс. человек.