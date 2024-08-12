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Удмуртию в финале всероссийского конкурсе профмастерства представят три педагога

12:55, 12 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртию в финале всероссийского конкурсе профмастерства представят три педагога
12:55, 12 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование
Фото: Анники Гордон на Unsplash
34
0

Всего за победу борются 90 учителей.

Ижевск. Удмуртия. Три педагога из Удмуртии защитят честь региона в финале всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Об этом сообщает министр образования Удмуртии Светлана Болотникова. 

В финале конкурса профессионального мастерства педагогов допобразования примут участие 90 учителей из 42 регионов страны. Мероприятие пройдёт в Уфе с 23 по 27 сентября. 

Родниковый край на конкурсе представят педагог допобразования Центра детского творчества Наталья Быкова, педагог Регионального образовательного центра одаренных детей Марина Иванова, педагог дополнительного образования «Центра цифрового образования детей «IT-куб».

12:55, 12 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование