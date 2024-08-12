Удмуртию в финале всероссийского конкурсе профмастерства представят три педагога

Ижевск. Удмуртия. Три педагога из Удмуртии защитят честь региона в финале всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Об этом сообщает министр образования Удмуртии Светлана Болотникова.

В финале конкурса профессионального мастерства педагогов допобразования примут участие 90 учителей из 42 регионов страны. Мероприятие пройдёт в Уфе с 23 по 27 сентября.

Родниковый край на конкурсе представят педагог допобразования Центра детского творчества Наталья Быкова, педагог Регионального образовательного центра одаренных детей Марина Иванова, педагог дополнительного образования «Центра цифрового образования детей «IT-куб».