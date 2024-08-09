Итоги дня: смертельное отравление грибами в Удмуртии и приговор руководящему работнику электросетей Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Коротко о главных новостях дня.

Приговор

Руководителя одного из подразделений электросетей Ижевска приговорили за мошенничество на рабочем месте. Мужчина обманом присвоил деньги, выделяемые на обеспечение работы предприятия. Ущерб составил 1,2 млн рублей.

Копровый размывает

В ходе ремонта проезда Копрового в Ижевске обнаружили бесхозный коллектор, вода из которого размывает дорогу и новый тротуар.

В пятёрке лучших

Водитель троллейбуса из Ижевска Алексей Шушков занял четвёртое место на всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса — 2024».

Отравилась поганкой

В Удмуртии зарегистрирован первый за три года случай гибели из-за отравления грибами. Женщина съела поганку.

Расследование

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления СК России по Удмуртии представить доклад о расследовании уголовного дела по факту гибели женщины в ижевском пансионате для пожилых и инвалидов.