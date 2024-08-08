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В Удмуртии начали сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области

17:45, 08 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии начали сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области
17:45, 08 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
142
0
#Удмуртия\n#Курская область\n#гуманитарная помощь
Фото: Александр Журавлев
142
0

Принести вещи можно до 12 августа включительно.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области. Об этом сообщает руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлев в своем ТГ-канале.

Принимается одежда, предметы личной гигиены, медикаменты, постельное белье, бутилированная вода. Принести вещи можно до 12 августа включительно.

Гуманитарный сбор проходит по всей Удмуртии в отделениях партии «Единая Россия» и при Комитете семей воинов Отечества с Союзом женщин. В Ижевске точкой сбора стал Штаб общественной поддержки по улице Наговицына, 9а. Волонтеры ждут людей с 09:00 до 18:00, а в субботу – до 15:00.

Все собранные вещи отправят в Курскую область с помощью поисково-реабилитационного центра «Таволга».

Напомним, ранее сообщалось, что депутат Госдумы от Удмуртии выразила соболезнования жителям региона, попавшего под обстрел.

17:45, 08 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
142
0
#Удмуртия\n#Курская область\n#гуманитарная помощь