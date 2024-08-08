Депутат Госдумы от Удмуртии: в последние дни наша большая страна стала Курской областью

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы России от Удмуртии Лариса Буранова выразила поддержку жителям Курской области. В соцсетях народная избранница написала, что «в последние дни — каждый час и каждую минуту — наша большая страна стала Курской областью».

Напомним, накануне стало известно, что Украинские военные обстреляли Горнальский Свято-Николаевский монастырь в Суджанском районе Курской области.

«От Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Махачкалы все мы стали курянами, переживающими за своих родных, близких и друзей. Террористическая вылазка фашистов продемонстрировала как важно не терять бдительности, даже в момент успеха нашей доблестной армии», — написала Лариса Буранова.

Она напомнила, как важна «Правда, даже в такие горькие минуты, а не сиюминутный хайп на непроверенной информации. Какова роль Веры, которую пытаются расстрелять из натовских калибров, целенаправленно разрушая наши храмы и монастыри».

Глава Удмуртии Александр Бречалов в своих соцсетях также выразил поддержку жителям Курской области и руководителю этого региона.

«От всей Удмуртии — слова искренней поддержки жителям Курской области. Алексей Смирнов, готовы оказать любую помощь, которая потребуется. Родственникам погибших — наши соболезнования. Пострадавшим — скорейшего выздоровления», — по-мужски скупо и по делу написал руководитель республики.