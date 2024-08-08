Брест. Беларусь. Делегация из Удмуртии поздравила Брест с 1005-летием города и 80-летием со дня освобождения от фашистских захватчиков. Об этом пишет «Российская газета».

Около ледового дворца была организована площадка в 400 кв. м., где развернулось удмуртское подворье — местных жителей познакомили с удмуртскими обрядами, песнями, кухней и костюмами. Председатель Брестского городского исполнительного комитета Сергей Лободинский оценил перепечи.

Удмуртские ватрушки готовили сразу в двух печах, специально привезенных из Ижевска вместе с основами для перепечей. При этом начинку готовили из местных белорусских продуктов. На выбор гостям предлагали шесть видов блюда — со шпинатом, мясом, творогом, изюмом, сыром, зеленым луком и колбасками.

Кроме того, гости из Удмуртии обсудили с руководителями Брестской области возможное будущее сотрудничество. Планируется организация экскурсий, санаториев, спортивного и медицинского туризма для жителей Удмуртии.

«Я второй раз приезжаю к вам. Покоряет гостеприимство, город, люди замечательные. А Брестская крепость — это место, которое надо обязательно посетить жителям Союзного государства. <...> Мы готовы к тому, чтобы к нам приезжали гости из Беларуси», — высказалась министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.