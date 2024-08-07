Более 4 000 жителей Удмуртии стали жертвами телефонных мошенников за полгода

Ижевск. Удмуртия. Более четырёх тысяч жителей Удмуртии стали жертвами телефонных мошенников за последние полгода. Как сообщает в соцсетях Аппарат уполномоченного по правам человека в республике, люди чаще стали жаловаться на звонки, которые поступают якобы от мобильных операторов, коммунальных служб и энергоснабжающих организаций.

Часто злоумышленники используют актуальную информационную повестку, они представляются теми, кому мы склонны доверять.

«Не отвечайте на вопросы! Если у вас уточняют ваше имя, сначала уточните имя собеседника, банк или организацию, из которой он звонит. Запишите данные. Положите трубку, найдите официальный номер банка или организации, перезвоните и уточните информацию», — напомнили в аппарате Виктора Кушко.