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Более 4 000 жителей Удмуртии стали жертвами телефонных мошенников за полгода

09:40, 07 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 4 000 жителей Удмуртии стали жертвами телефонных мошенников за полгода
09:40, 07 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
475
0
#Удмуртия\n#телефонные мошенники
Фото: Kandinsky
475
0

Люди стали чаще жаловаться на звонки от жуликов.

Ижевск. Удмуртия. Более четырёх тысяч жителей Удмуртии стали жертвами телефонных мошенников за последние полгода. Как сообщает в соцсетях Аппарат уполномоченного по правам человека в республике, люди чаще стали жаловаться на звонки, которые поступают якобы от мобильных операторов, коммунальных служб и энергоснабжающих организаций.

Часто злоумышленники используют актуальную информационную повестку, они представляются теми, кому мы склонны доверять.

«Не отвечайте на вопросы! Если у вас уточняют ваше имя, сначала уточните имя собеседника, банк или организацию, из которой он звонит. Запишите данные. Положите трубку, найдите официальный номер банка или организации, перезвоните и уточните информацию», — напомнили в аппарате Виктора Кушко.

09:40, 07 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
475
0
#Удмуртия\n#телефонные мошенники