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Водитель ижевского троллейбуса представит Удмуртию на всероссийском профессиональном конкурсе

15:40, 06 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Водитель ижевского троллейбуса представит Удмуртию на всероссийском профессиональном конкурсе
15:40, 06 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
40
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГЭТ
Фото: ИжГЭТ
40
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Состязания пройдут в Чебоксарах.

Ижевск. Удмуртия. В Чебоксарах с 7 по 9 августа пройдёт конкурс «Лучший водитель троллейбуса России – 2024». Удмуртию представит водитель «ИжГЭТ» Алексей Шушков. Об этом сообщает пресс-служба ижевского МУПа. 

Алексей Шушков работает на маршруте №9. Он и ещё 31 сильнейший водитель троллейбуса из 27 городов страны покажут своё мастерство. 

«Алексей Шушков работает на нашем предприятии более 5 лет, является победителем городского конкурса профмастерства 2024 г., принимал участие во всероссийском конкурсе "Лучший водитель троллейбуса" в 2022 году в городе Омске, где вошёл в десятку лучших водителей России», — сообщили в пресс-службе МУП ИжГЭТ.

15:40, 06 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
40
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГЭТ