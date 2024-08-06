Водитель ижевского троллейбуса представит Удмуртию на всероссийском профессиональном конкурсе

Ижевск. Удмуртия. В Чебоксарах с 7 по 9 августа пройдёт конкурс «Лучший водитель троллейбуса России – 2024». Удмуртию представит водитель «ИжГЭТ» Алексей Шушков. Об этом сообщает пресс-служба ижевского МУПа.

Алексей Шушков работает на маршруте №9. Он и ещё 31 сильнейший водитель троллейбуса из 27 городов страны покажут своё мастерство.

«Алексей Шушков работает на нашем предприятии более 5 лет, является победителем городского конкурса профмастерства 2024 г., принимал участие во всероссийском конкурсе "Лучший водитель троллейбуса" в 2022 году в городе Омске, где вошёл в десятку лучших водителей России», — сообщили в пресс-службе МУП ИжГЭТ.