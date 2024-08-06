Астрономический фестиваль «Северная звезда» пройдёт в деревне Адам в Удмуртии

Глазов. Удмуртия. В субботу, 10 августа, на севере Удмуртии состоится VII астрономический фестиваль «Северная звезда» (18+). Об этом сообщает в соцсетях Глазовский краеведческий музей.

Традиционно астрономические наблюдения и экскурсии по ночному небу пройдут на территории базы «Снегирь» в деревне Адам Глазовского района Удмуртии. В этот раз любители астрономии планируют наблюдать Сатурн и объекты дальнего космоса. И, конечно, считать «падающие звёзды».

Вход на фестиваль свободный. Время проведения — с 22:30 до 01:00.

В музее обращают внимание, что наблюдения будут проводиться при благоприятных погодных условиях. Стоит захватить с собой тёплую одежду, фонарик красного цвета (чтобы не мешать наблюдениям за небом), сидушку, чай в термосе.

Также можно привезти с собой оптический прибор (если есть) – телескоп, зрительную трубу, бинокль – это позволит самостоятельно наблюдать небо и в случае необходимости получить консультацию.

Организаторы просят не приходить на мероприятие с алкоголем и в состоянии алкогольного опьянения. Участники добираются до места и обратно самостоятельно.

Подробности можно узнать в Глазовском краеведческом музее по телефону (34141) 66-0-22.