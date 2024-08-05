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Под Ижевском появится новый индустриальный парк «Энергия» 

14:17, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Под Ижевском появится новый индустриальный парк «Энергия» 
14:17, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
226
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инвестиции\n#промышленность
Фото: ИА «Сусанин»
226
0

Площадка будет использоваться для быстрого старта новых промышленных предприятий. 

Ижевск. Удмуртия. У деревни Шабердино в Завьяловском районе появится индустриальный парк «Энергия», площадь которого составит 15,59 гектара. Об этом сообщает министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв. 

Площадка будет доступна инвесторам для реализации проектов по созданию промышленных предприятий. Бизнесу предоставлена возможность строить быстровозводимые цеха с допустимой высотой потолков в 6-10 метров. 

Этот промпарк станет четвёртым в сети индустриальных парков «Развитие». 

14:17, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
226
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инвестиции\n#промышленность