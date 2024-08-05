Под Ижевском появится новый индустриальный парк «Энергия» 

Ижевск. Удмуртия. У деревни Шабердино в Завьяловском районе появится индустриальный парк «Энергия», площадь которого составит 15,59 гектара. Об этом сообщает министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв.

Площадка будет доступна инвесторам для реализации проектов по созданию промышленных предприятий. Бизнесу предоставлена возможность строить быстровозводимые цеха с допустимой высотой потолков в 6-10 метров.

Этот промпарк станет четвёртым в сети индустриальных парков «Развитие».