Столетний ветеран Великой Отечественной войны скончался в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии сообщает, что 3 августа 2024 года в возрасте 100 лет скончался участник Великой Отечественной войны – пенсионер органов прокуратуры Михаил Никифорович Чигвинцев. Он был уроженцем села Красный Бор Агрызского района Татарской АССР.

В мае 1942 Михаила Чигвинцева призвали в ряды Красной Армии. Свой боевой путь ветеран прошёл от Сталинграда до Вены. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией».

После окончания Казанской юридической школы в 1949 году назначен стажёром народного следователя прокуратуры Завьяловского района УАССР, в 1954 году – прокурором этого же района. Работал следователем прокуратуры Ижевского района, с 1958 года – прокурором Игринского района, в 1965 году назначен прокурором Якшур-Бодьинского района УР.

Впоследствии работал прокурором отдела общего надзора, помощником, следователем Удмуртской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях.

Уволен из органов прокуратуры 17 февраля 1987 года по личной просьбе в связи с выходом на пенсию.

За продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры, активное участие в деятельности ветеранской организации награждён медалью «Ветеран прокуратуры», медалью Руденко и знаком отличия «За верность закону» I степени.

«Михаил Никифорович – настоящий гражданин и патриот своей страны. Действующие работники и ветераны всегда восхищались его неутомимой энергией и стойкостью духа, он обладал личным обаянием и стремился принести пользу для общества до самых последних дней. Вся его жизнь была посвящена служению Родине! Коллектив прокуратуры глубоко скорбит и выражает искреннее соболезнование родным и близким Михаила Никифоровича», — говорится в сообщении.

Прощание с Михаилом Чигвинцевым состоится во вторник, 6 августа, с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале по адресу: Ижевск, улица Майская, 47.