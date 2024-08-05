Ударившего девочку ножом 13-летнего подростка поместили в ижевский центр содержания малолетних правонарушителей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 13-летнего подростка, ударившего ножом одноклассницу, поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних преступников (ЦВСНП). Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

С исковым заявлением в Устиновский районный суд о помещении подростка в ЦВСНП обратилось управление МВД по Ижевску. Ранее 13-летний школьник был поставлен на профилактический учёт после того, как в ходе конфликта ударил одноклассницу ножом. За данное деяние грозит уголовная ответственность.

Применяемые в отношении подростка меры профилактики результатов не дали. Он равнодушен к работе специалистов, игнорирует требований о соблюдении норм поведения.

Суд удовлетворил иск МВД и поместил школьника в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток.