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Ударившего девочку ножом 13-летнего подростка поместили в ижевский центр содержания малолетних правонарушителей

10:30, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ударившего девочку ножом 13-летнего подростка поместили в ижевский центр содержания малолетних правонарушителей
10:30, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Фото: unsplash.com
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Школьник проведёт в центре до 30 суток. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 13-летнего подростка, ударившего ножом одноклассницу, поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних преступников (ЦВСНП). Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии. 

С исковым заявлением в Устиновский районный суд о помещении подростка в ЦВСНП обратилось управление МВД по Ижевску. Ранее 13-летний школьник был поставлен на профилактический учёт после того, как в ходе конфликта ударил одноклассницу ножом. За данное деяние грозит уголовная ответственность.

Применяемые в отношении подростка меры профилактики результатов не дали. Он равнодушен к работе специалистов, игнорирует требований о соблюдении норм поведения.

Суд удовлетворил иск МВД и поместил школьника в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток.

10:30, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
200
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд