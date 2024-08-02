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В Ижевске ищут пропавшую 91-летнюю женщину с проблемным здоровьем

12:20, 02 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске ищут пропавшую 91-летнюю женщину с проблемным здоровьем
12:20, 02 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
667
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поиск пропавших людей
Фото: ПСО «Регион 18»
667
0

Бабушка вышла из пансионата. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разыскивают пропавшую 91-летнюю бабушку. Пенсионерка ушла из пансионата. Об этом сообщает ПСО «Регион 18». 

2 августа в 06:40 пожилая женщина вышла из пансионата в микрорайон Соцгород. Сейчас её местонахождение неизвестно. Отмечается, что бабушка дезориентирована и нуждается в медпомощи. 

При себе у женщины мягкая игрушка. Одета в сиреневый кардиган и платок в цветочек. 

Всех, кто может сообщить информацию о местонахождении пропавшей, просим незамедлительно сообщить по телефону горячей линии отряда ПСО «Регион 18»: 8 951 195 29 71.

12:20, 02 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
667
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поиск пропавших людей