В Ижевске ищут пропавшую 91-летнюю женщину с проблемным здоровьем

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разыскивают пропавшую 91-летнюю бабушку. Пенсионерка ушла из пансионата. Об этом сообщает ПСО «Регион 18».

2 августа в 06:40 пожилая женщина вышла из пансионата в микрорайон Соцгород. Сейчас её местонахождение неизвестно. Отмечается, что бабушка дезориентирована и нуждается в медпомощи.

При себе у женщины мягкая игрушка. Одета в сиреневый кардиган и платок в цветочек.

Всех, кто может сообщить информацию о местонахождении пропавшей, просим незамедлительно сообщить по телефону горячей линии отряда ПСО «Регион 18»: 8 951 195 29 71.