Температура воздуха в Удмуртии продолжит понижаться

Ижевск. Удмуртия. Характер погоды в Удмуртии останется неизменным, сохраняя тенденцию к понижению температуры воздуха. Прогноз на предстоящие выходные и начало следующей недели даёт региональный Гидрометцентр.

В субботу и воскресенье на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, ночью и утром ожидается туман. 3 августа воздух прогреется до +18…+23 градусов, в воскресенье ожидается +19…+24. Ночные температуры окажутся в пределах +11…+17 градусов.

По предварительным данным, к середине следующей недели станет прохладнее.