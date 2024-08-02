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Температура воздуха в Удмуртии продолжит понижаться

11:40, 02 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Температура воздуха в Удмуртии продолжит понижаться
11:40, 02 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
24
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
24
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В выходные сохранятся кратковременные дожди. 

Ижевск. Удмуртия. Характер погоды в Удмуртии останется неизменным, сохраняя тенденцию к понижению температуры воздуха. Прогноз на предстоящие выходные и начало следующей недели даёт региональный Гидрометцентр.

В субботу и воскресенье на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, ночью и утром ожидается туман. 3 августа воздух прогреется до +18…+23 градусов, в воскресенье ожидается +19…+24. Ночные температуры окажутся в пределах +11…+17 градусов. 

По предварительным данным, к середине следующей недели станет прохладнее.

11:40, 02 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
24
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода