Удмуртия остается на 7 месте в ПФО по уровню среднемесячной зарплаты

Ижевск. Удмуртия. Среднемесячная зарплата в Удмуртии с января по май 2024 года составила 60 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Рост по сравнению с прошлым годом составил 23%. С учетом инфляции – 13,8%.

Отличие среднемесячного размера зарплаты зависит от сферы деятельности, в которой трудится работник. В компаниях, занимающихся добычей полезных ископаемых, оплата труда выше средней на 44,8 тыс. рублей, а в финансовых и страховых – на 24,6 тыс. рублей.

На 22-27 тыс. рублей отстает от среднего показателя по республике зарплата в сфере операций с недвижимостью, административной и других услуг, а также в гостиницах и общепите.

Среди регионов ПФО Удмуртия по уровню среднемесячной зарплаты находится на 7 месте. На первой строчке расположился Татарстан с показателем в 68,6 тыс. рублей, а на последней позиции – Мордовия со среднемесячной зарплатой в 52,7 тыс. рублей.

Помимо этого, с начала года лидирующие позиции по уровню зарплат в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, занимают Воткинский район с зарплатой 69 тыс. рублей, Якшур-Бодьинский район с зарплатой 58,6 тыс. рублей и Каракулинский район с зарплатой 58,1 тыс. рублей. Наименьшая среднемесячная оплата труда зафиксирована в Юкаменском районе – 39,9 тыс. рублей. При этом отмечается, что в ижевских организациях средняя зарплата в месяц составляет 72,2 тыс. рублей.