В Ижевске в День ВДВ заложат первый камень на будущей Аллее Славы Героев

Ижевск. Удмуртия. День ВДВ в Ижевске начнется с памятных мероприятий. В столице заложат первый камень в основание будущей аллеи Славы Героев, сообщает пресс-служба городской администрации.

В День Воздушно-десантных войск, 2 августа, в Ижевске проведут памятную акцию (6+). В сквере Титова в Ленинском районе будет заложено основание аллеи Славы Героев. Акция объединит ветеранов и родственников героев спецоперации, начало мероприятия в 08:30.

Затем, в 10:00, на площади у Вечного огня по традиции состоится торжественный митинг (6+), посвященный славному боевому пути ВДВ России. С 10:30 участники митинга пройдут от Сквера Победы до сквера около Дворца детского (юношеского) творчества.

Здесь ветераны десантных войск возложат цветы к бюсту В. Ф. Маргелова и мемориалу «Слава ВДВ», почтят павших боевых товарищей минутой молчания. Начало памятного мероприятия в 11:00 (6+).

Как ранее написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Ижевска Дмитрий Чистяков, аллея Славы Героев в сквере на улице Титова появится по инициативе бойцов специальной военной операции и жителей Ленинского района. По плану на территории аллеи появятся скамейки, тактильная плитка, освещение, монумент в честь героев СВО и таблички с именами павших бойцов.