Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид

Глава Удмуртии вручил олимпийской чемпионке Тамаре Тихоновой орден Почёта

09:50, 01 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Глава Удмуртии вручил олимпийской чемпионке Тамаре Тихоновой орден Почёта
09:50, 01 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
173
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#Тамара Тихонова
Фото: администрация главы и правительства Удмуртии
173
0

Легенда лыжного спорта награждена указом президента Владимира Путина.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил двукратной олимпийской чемпионке Тамаре Тихоновой орден Почёта. Награждение прошло на открытии Республиканских летних сельских спортивных игр в Кезу, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Спортсменка была награждена указом президента России Владимира Путина. Глава государства отметил заслуги Тихоновой в области физической культуры и спорта, её многолетнюю добросовестную работу.

«Я так счастлива. Спасибо, что сельские игры сегодня у меня на родине. Кезский район, я вас очень люблю», — сказала Тамара Тихонова.

31 июля в Кезском районе Удмуртии стартовали  XXXIII Республиканские летние сельские спортивные игры. Соревнования продлятся до 3 августа.

09:50, 01 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
173
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#Тамара Тихонова