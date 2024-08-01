Глава Удмуртии вручил олимпийской чемпионке Тамаре Тихоновой орден Почёта

Легенда лыжного спорта награждена указом президента Владимира Путина.
Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил двукратной олимпийской чемпионке Тамаре Тихоновой орден Почёта. Награждение прошло на открытии Республиканских летних сельских спортивных игр в Кезу, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
Спортсменка была награждена указом президента России Владимира Путина. Глава государства отметил заслуги Тихоновой в области физической культуры и спорта, её многолетнюю добросовестную работу.
«Я так счастлива. Спасибо, что сельские игры сегодня у меня на родине. Кезский район, я вас очень люблю», — сказала Тамара Тихонова.
31 июля в Кезском районе Удмуртии стартовали XXXIII Республиканские летние сельские спортивные игры. Соревнования продлятся до 3 августа.