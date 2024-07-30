Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид Время альтернативной энергии Лонгрид

В Удмуртии перед судом предстанет преступный главарь по обвинению в краже на 22 тысячи рублей

17:35, 30 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии перед судом предстанет преступный главарь по обвинению в краже на 22 тысячи рублей
17:35, 30 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
269
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Фото: Уэсли Тинги на Unsplash
269
0

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела. Фигурант обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии и краже. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что в 2020 году обвиняемый, находясь в заключении, занял высшее положение в преступной иерархии. Вместе со статусом добавились и определённые обязанности. 

После выхода из колонии мужчина в августе 2023 года совершил кражу из производственного цеха одного из предприятий в Ижевске. Ущерб составил 22 тысячи рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. 

17:35, 30 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
269
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд