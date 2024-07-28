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В Удмуртии реорганизуют республиканскую туберкулёзную больницу

17:53, 28 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии реорганизуют республиканскую туберкулёзную больницу
17:53, 28 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение
Фото: ИА «Сусанин»
38
0

К ней присоединят несколько профильных учреждений.

Ижевск. Удмуртия. Республиканскую туберкулёзную больницу в Удмуртии реорганизуют, присоединив к ней ещё несколько учреждений. Соответствующий документ опубликован на портале Udmurt.ru.

Реорганизация проводится «в целях повышения эффективности учреждений здравоохранения республики». К республиканской туберкулёзной больнице присоединят глазовский, сарапульский и можгинский туберкулёзные диспансеры, Чуровскую республиканскую туберкулёзную больницу, Угловской туберкулёзный санаторий, санаторий «Юськи». Наименование реорганизуемой больницы не изменится. На неё дополнительно возложат реализовывать задачи присоединяемых учреждений.

Мероприятия по организации займут четыре месяца.

17:53, 28 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение