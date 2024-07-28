В Удмуртии реорганизуют республиканскую туберкулёзную больницу

Ижевск. Удмуртия. Республиканскую туберкулёзную больницу в Удмуртии реорганизуют, присоединив к ней ещё несколько учреждений. Соответствующий документ опубликован на портале Udmurt.ru.

Реорганизация проводится «в целях повышения эффективности учреждений здравоохранения республики». К республиканской туберкулёзной больнице присоединят глазовский, сарапульский и можгинский туберкулёзные диспансеры, Чуровскую республиканскую туберкулёзную больницу, Угловской туберкулёзный санаторий, санаторий «Юськи». Наименование реорганизуемой больницы не изменится. На неё дополнительно возложат реализовывать задачи присоединяемых учреждений.

Мероприятия по организации займут четыре месяца.