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В Лудорвае спасатели пришли на помощь застрявшему в заборе алабаю

17:45, 10 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Лудорвае спасатели пришли на помощь застрявшему в заборе алабаю
17:45, 10 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
45
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#Лудорвай\n#Удмуртия\n#спасатели\n#помощь животным
Фото: ПСС УР
45
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Пёс просунул голову в решётку и застрял.

Ижевск. Удмуртия. В Лудорвае спасли алабая, застрявшего головой в заборе. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии. 

Пёс просунул голову между арматурой забора и выбраться уже не смог. Хозяева алабая вызвали спасателей, которые при помощи штифтореза перекусили арматуру и освободили хвостатого. 

Спасатели Поисково-спасательной службы нередко выезжают на помощь не только людям, но и животным, попавшим в беду. В случае с питомцами специалисты оценивают в первую очередь серьёзность ситуации, и если животное не может выбраться самостоятельно, незамедлительно едут на вызов.

 Если Вы стали свидетелем несчастного случая, просим немедленно обращаться Поисково-спасательную службу через единый номер «112».

17:45, 10 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
45
0
#Лудорвай\n#Удмуртия\n#спасатели\n#помощь животным