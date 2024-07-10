В Лудорвае спасатели пришли на помощь застрявшему в заборе алабаю

Ижевск. Удмуртия. В Лудорвае спасли алабая, застрявшего головой в заборе. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.

Пёс просунул голову между арматурой забора и выбраться уже не смог. Хозяева алабая вызвали спасателей, которые при помощи штифтореза перекусили арматуру и освободили хвостатого.

Спасатели Поисково-спасательной службы нередко выезжают на помощь не только людям, но и животным, попавшим в беду. В случае с питомцами специалисты оценивают в первую очередь серьёзность ситуации, и если животное не может выбраться самостоятельно, незамедлительно едут на вызов.

Если Вы стали свидетелем несчастного случая, просим немедленно обращаться Поисково-спасательную службу через единый номер «112».