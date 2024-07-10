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В Ижевске может появиться новое научно-исследовательское предприятие

17:55, 10 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске может появиться новое научно-исследовательское предприятие
17:55, 10 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
337
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инвестиции
Фото: ИА «Сусанин»
337
0

Для реализации инвестиционного проекта отведён участок площадью более 17 тыс. кв. м.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии подписал распоряжение о предоставлении земельного участка в Ижевске в аренду без торгов ООО «Платон» для реализации инвестиционного проекта. Документ опубликован на портале Udmurt.ru.

Основная деятельность компании — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. «Платону» передадут участок в аренду без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта «Создание научно-исследовательского предприятия». Площадь участка превышает 17 тыс. кв. м. 

17:55, 10 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
337
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инвестиции