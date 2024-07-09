Глава кабмина Удмуртии прокомментировал отказ от бетонного основания в пользу ресайклинга на проезде Копровом в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. На объекте реконструкции дорога на проезде Копровом в Ижевске вскоре начнут применять холодный ресайклинг — технология ремонта с использованием старого полотна с добавлением укрепляющей добавки. Применять эту технологию было решено после отказа от устройства бетонного основания. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов рассказал причинах смены технологии.

Изначально было решено, что при ремонте проезда Копрового не будут применять основание из щебня и песка. Учитывая трафик и нагрузку дороге здесь необходимо более прочное основание.

«Было принято решение проанализировать все возможные варианты и был выбран не бетон, а холодный ресайклинг. Сейчас уже верхние покрытия дороги сняты и материал готовится к укладке. Работы будут вестись ночью. В результате получится не менее твёрдое основание, при более оперативных темпах ремонта», — рассказал Ярослав Семёнов.

Напомним, ремонт проезда Копровый начался в конце июня.