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За три года в Удмуртии при незапланированной беременности девушки сохранили и родили более 1300 малышей

13:20, 08 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За три года в Удмуртии при незапланированной беременности девушки сохранили и родили более 1300 малышей
13:20, 08 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
96
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#беременность\n#дети
Фото: unsplash.com (Marcel Fagin)
96
0

Им помогли специалисты Центра медико-социальной поддержки.

Ижевск. Удмуртия. 1304 малыша родили жительницы Удмуртии, которые оказались в трудной жизненной ситуации, решив сохранить беременность. Как сообщается в группе Центра общественного здоровья Минздрава Удмуртии, данные собраны с 2021 по 2023 года. 

В Ижевске специалисты помогли девушкам, которые столкнулись с незапланированной беременностью, сохранить 139 жизней. 

Сотрудники Центра просят беременных, которые оказались в сложной жизненной ситуации, не оставаться один на один со своими страхами и тревогами по поводу незапланированной беременности. Им следует обратиться за помощью. Сделать это можно в любой рабочий день с 08:00 до 16:18 по адресу: улица Площадь имени 50-летия Октября, 21 в Ижевске.  

13:20, 08 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
96
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#беременность\n#дети