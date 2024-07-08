За три года в Удмуртии при незапланированной беременности девушки сохранили и родили более 1300 малышей

Ижевск. Удмуртия. 1304 малыша родили жительницы Удмуртии, которые оказались в трудной жизненной ситуации, решив сохранить беременность. Как сообщается в группе Центра общественного здоровья Минздрава Удмуртии, данные собраны с 2021 по 2023 года.

В Ижевске специалисты помогли девушкам, которые столкнулись с незапланированной беременностью, сохранить 139 жизней.

Сотрудники Центра просят беременных, которые оказались в сложной жизненной ситуации, не оставаться один на один со своими страхами и тревогами по поводу незапланированной беременности. Им следует обратиться за помощью. Сделать это можно в любой рабочий день с 08:00 до 16:18 по адресу: улица Площадь имени 50-летия Октября, 21 в Ижевске.